Spotify, nuovo update all’algoritmo: sarà più facile scoprire nuovi artisti

Novità in arrivo su Spotify. Con l’algoritmo aggiornato, sarà ancor più semplice scoprire tutti i nuovi artisti emergenti

Tra le app di streaming musicale presenti sul mercato, la numero uno è sicuramente Spotify. Con un semplice abbonamento mensile, ogni utente può avere accesso ad una libreria musicale praticamente infinita, con artisti e brani di ogni genere ed epoca. C’è talmente tanta varietà, che spesso è molto complicato scoprire nuovi lavori da parte degli artisti.

Proprio per questo motivo, il colosso svedese ha appena annunciato una nuova funzione all’interno dei propri algoritmi. Nello specifico, sarà ancor più semplice trovare tutti gli artisti emergenti. “Spotify permette di ascoltare 16 milioni di canzoni di nuovi artisti ogni mese, e non sempre è possibile avere accesso ai nuovi brani in maniera intuitiva” si legge nel comunicato: “Abbiamo però perfezionato i nostri algoritmi, così da permettere ad un numero ancor maggiore di persone di ascoltare le nuove proposte“.

Spotify, algoritmo aggiornato: sarà più facile scoprire nuovi artisti

Il funzionamento del nuovo algoritmo di Spotify sarà molto semplice, e ha come obiettivo quello di spingere gli artisti emergenti e farli conoscere ad un numero sempre maggiore di utenti. Come spiegato dal colosso svedese stesso, verranno studiate le abitudini, le playlist e i gusti della singola persona, in modo da proporgli prodotti che potrebbero essere a lui congeniali. “Serve suggerire la canzone giusta al momento giusto, per questo abbiamo migliorato il nostro algoritmo” spiega Spotify: “Prenderemo in considerazione anche fattori meno ovvi, come l’ora del giorno in cui si ascolta musica o l’ordine in cui questa viene ascoltata“.

A breve, inoltre, il colosso dello streaming musicale ha fatto sapere che renderà possibile dare direttamente agli artisti la possibilità di scegliere come essere pubblicizzati. Una vera e propria mossa volta a dare maggior peso a gli emergenti, così da poter farsi conoscere più facilmente.

