Scuole, e se anticipassimo le vacanze di Natale per far fronte all’emergenza Covid-19? Una pausa giustificata adesso, con la possibilità di recuperare successivamente quanto perso, è l’ultimissima idea avanzata.

Anticipare le vacanze di Natale per “risolvere” momentaneamente il problema scuola, coniugando l’utile e il dilettevole. Dunque da una parte chiudere gli istituti al fine di evitare nuovi contagi, ma dall’altra dare un senso a questi giorni di stop che saranno poi recuperati. E’ questa una nuova soluzione avanzata direttamente dai sindacati del settore.

Scuole, arriva una nuova proposta

Si tratterebbe ovviamente di un’iniziativa unica e senza precedenti, la quale permetterebbe di non stravolgere troppo (salvo nuovi problemi) una didattica già parecchio strattonata. La proposta giunge in particolare da Pino Turi, segretario generale di Uil Scuola, e vedrebbe appunto l’anticipo delle festività natalizie a oggi previste tra il 23 e 24 dicembre. A questo punto, se non già adesso, si potrebbe partire a inizio dicembre.

Potrebbe interessarti anche —-> Covid-19, peggiorano le condizioni di Carlo Conti: la situazione

“Per far fronte a una situazione eccezionale – ha evidenziato Turi – non possono servire altro che strumenti simili. Dire che in Francia le scuole sono aperte è solo propaganda, perché nelle ultime due settimane sono state chiuse tutte. Ogni Paese ha un suo modello e riferimento e non è nemmeno così semplice fare paragoni”, ha evidenziato il dirigente.

Attuando dunque questa via alternativa, si potrebbe invece provare a recuperare questo periodo tra la primavera e l’estate quando, in teoria, si dovrebbe essere a una situazione meno grave dell’attuale con una curva epidemiologica rientrata rispetto all’impennata attuale. “L’importante – continua Turi – è che ci sia un’idea alla base che permetta una svolta in questa situazione. Ma la verità è che: “Al momento in Italia manca una vera programmazione”.

Leggi anche —-> Coronavirus, bollettino 3 novembre: 28.244 contagi e 353 morti