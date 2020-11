Parigi, si aggirava con un machete in metropolitana: arrestato un uomo

Attimi di terrore a Parigi, dove nell’XI arrondissement un uomo si stava aggirando con un machete in mano

L’Europa non sta vivendo giorni facili. Dopo l’attentato di qualche giorno fa a Nizza, nella notte quattro persone hanno scatenato il terrore a Vienna, uccidendo quattro persone. Tante le discussioni in merito, soprattutto relative ai flussi migratori irregolari che si stanno registrando negli ultimi tempi.

Intanto, intorno a mezzogiorno, ci sono stati attimi di paura a Parigi. Nell’XI arrondissement, infatti, diverse persone hanno segnalato la presenza di un uomo – senza fissa dimora – che girava per i corridoi della metropolitana nella stazione Pere-Lachaise con un machete in mano. Il panico si è ovviamente diffuso in pochi minuti, soprattutto considerando il periodo particolarmente delicato.

Parigi, arrestato un uomo che girava con un machete in mano: la vicenda

Altro episodio che sarebbe potuto finire in tragedia a Parigi, e più precisamente nell’XI arrondissement. Un uomo senza fissa dimora si stava aggirando per i corridoio della metropolitana nella stazione Pere-Lachaise con un machete in mano. Dopo le varie segnalazioni ricevute, le forze dell’ordine si sono prontamente recate sul posto per verificare la situazione. Le strade attorno alla stazione sono state immediatamente transennate, mentre alcuni tiratori scelti della gendarmeria si sono piazzati sui tetti circostanti.

L’uomo col machete si è rifugiato in un hotel e, poco dopo, è stato fermato e arrestato dalla polizia. Senza opporsi minimamente, è stato condotto al commissariato, dove verrà visitato dai servizi psichiatrici nelle prossime ore. Resta ora da capire il motivo che ha spinto l’individuo ad aggirarsi per la metro di Parigi con un machete in mano. Non è chiaro se si possa parlare di un nuovo attentato terroristico non riuscito.

