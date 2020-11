OnePlus edizione Cyberpunk 2077 è stato mostrato online in un video. Ecco tutti i dettagli che sono filtrati in queste ore dalla Cina.

Cyberpunk 2077 è probabilmente una coppia di parole che in queste settimane è continuamente usata e cercata sul web e non solo. E’ possibile soltanto immaginare i picchi raggiungi nelle conversazioni private su whatsapp, ad esempio, in seguito all’ennesimo rinvio annunciato da CD Project Red. Il videogioco annunciato sette anni fa uscirà il prossimo 10 dicembre, si spera almeno. Fino ad allora, però, chi ama il genere e crede che il mondo costruito dalla casa polacca possa interessagli, è possibile avere un assaggio interessante ci Cyberpunk 2077. A fornircelo però non è un’azienda di videogiochi, ma una casa di smartphone. Parliamo di OnePlus, azienda cinese che da anni si è fatta un nome importante in tutto il mondo, che ha deciso di creare qualcosa di veramente unico e speciale.

OnePlus edizione Cyberpunk 2077 si mostra in un video leak

Il OnePlus edizione Cyberpunk 2077 promette a chi lo acquisterà di toccare con mano, letteralmente, il nuovo mondo ideato dalla sh polacca. E la potenza di questo dispoitivo non è certo secondaria, anzi. Parliamo di uno smartphone che ha tutti i crismi di un top di gamma. A farlo funzionare infatti è un processore Qualcomm Snapdragon 865. Un processore di punta, tra i più ambiti e potenti sul mercato. Lo schermo è un amoled da 6,55 pollici FHD+ con una frequenza di aggiornamento di 120HZ. Un vero e proprio spettacolo per gli occhi. 12 GB di RAM e 256 di memoria, non è chiaro se espandibile o meno. Di seguito un video che sta girando su Youtube e che mostra l’unboxing del dispositivo tanto ambito.

