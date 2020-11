Olanda, treno deraglia e finisce sopra una statua – FOTO

Olanda, treno della metropolitana deraglia e finisce sopra una statua di una coda di balena. L’incidente si è verificato nella periferia di Rotterdam

Un treno della metropolitana olandese è deragliato finendo sopra una statua urbana, dopo aver sfondato le barriere di sicurezza. A fermarlo è stata la coda di balena dell’opera d’arte, quanto mai provvidenziale. Il convoglio ha sfondato il blocco di fermata della stazione De Akkers a Spijkenisse, alla periferia di Rotterdam, intorno alle 00.30 di lunedì mattina. Non è chiaro cosa abbia causato l’incidente.

La metà di una delle carrozze della metropolitana si è fermata sulla scultura ed è rimasta bloccata sospesa ad una decina di metri sopra un corso d’acqua. Fortunatamente non sono stati registrati feriti nell’incidente, sebbene il treno abbia subito danni ingenti.

L’autista della metropolitana è riuscito a scendere dal vagone da solo ed è stato portato in ospedale per precauzione, secondo un portavoce dell’azienda di trasporti di Rotterdam, RET.

La polizia ha interrogato in seguito l’autista per cercare di ricostruire quanto accaduto. I servizi di emergenza sono impegnati sulla scena e hanno già avvisato che l’operazione di soccorso richiederà parecchio tempo.

Secondo quanto dichiarato dai servizi di emergenza, i treni della metropolitana hanno ripreso a viaggiare verso la stazione di De Akkers e la situazione nella mobilità di Rotterdam è tornata alla normalità.

Saved by the whale 🐳

After crashing through a barrier, a Dutch metro train was prevented from plummeting into the water below by a statue of a whale’s tail.

No passengers were on board and the driver was unhurt.

Improbably, the statue is called “Saved by the Whale’s Tail.” pic.twitter.com/oiWAQ7Cph0

— DW Europe (@dw_europe) November 2, 2020