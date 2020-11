Nella foto in evidenza non era altro che una bambina, ma oggi è una bellissima donna, considerata una sex symbol degli anni 90 e 2000. Scopriamo di chi si tratta.

La protagonista di oggi è nata a Tampere, in Finlandia, il 22 aprile 1972. È un’ex modella italiana che possiede anche la cittadinanza finlandese. È considerata una delle più belle donne; una vera e propria sex symbol degli anni 90 e 2000.

Dalla foto in evidenza non dovrebbe essere difficile riconoscerla. Lo sguardo e il sorriso sono rimasti gli stessi, così come la sua passione che l’ha accompagnata in tutta la sua carriera: l’amore per i colori biancocelesti.

È una tifosa sfegatata della Lazio tant’è che in occasione della vittoria dello scudetto nel 2000 da parte della compagine biancoceleste, lei per festeggiare ha effettuato uno spogliarello allo stadio Olimpico.

Oggi è una sex symbol e attrice di successo: la riconoscete?

Non solo Lazio, ma anche tanti amori hanno accompagnato la sua carriera. Dal 1994 al 1996 è stata legata a Fiorello, mentre alla fine degli anni novanta è stata legata a Max Biaggi.

Oltre agli amori e alla passione per il calcio, la protagonista di oggi è un’attrice famosa. Alla fine degli anni Novanta, oltre a interpretare il ruolo di sé stessa in Paparazzi e Body Guards nel 1997 fece da madrina alla 40ª edizione dello Zecchino d’Oro. Ha condotto inoltre l’edizione 1998-1999 di Domenica in accanto a Giancarlo Magalli e Tullio Solenghi. Immagino che a questo punto abbiate capito tutti che la protagonista di oggi è la bellissima Anna Falchi.

