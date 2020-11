Nuovo Dpcm scuola, cosa cambia: scontro sulle chiusure

Nuovo Dpcm scuola, cosa cambia dal 5 novembre: ancora non è tutto definito, perché Regioni e Cts spingono per la chiusura

La scuola rimane uno dei temi caldi anche per il nuovo Dpcm che sta per essere firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ma non tutto è ancora chiaro, anche se nella bozza che circola dal tardo pomeriggio molto è già stato scritto.

Il nodo è sulla chiusura o meno degli istituti. Le Regioni, ma anche il Cts, da giorni spingono per farmare temporaneamente l’anno scolastico qui, almeno in opresenza, e puntare sulla didattica a distanza senza se e senza ma. Conte e il governo, anche per non sconfessare la ministra Azzolina, invece sono per una linea più soft che è anche la stessa messa nero su bianco nella bozza.

Nuovo DPCM, coprifuoco dalle 22, didattica in presenza fino alla prima media nelle zone rosse. SCARICA BOZZA [PDF] https://t.co/FL0RcWK80i — OrizzonteScuola.it (@orizzontescuola) November 3, 2020

In pratica didattica a distanza piena nelle scuole superiori. Ma nelle regioni considerate in area rossa, staranno a casa anche gli alunni di Seconda e Terza media e andranno a a scuola tutti gli altri. In ogni caso per tutti nelle elementari e medie uso delle mascherine obbligatorie anche al banco durante le lezioni e non soltanto negli spazi comuni. Inoltre è previsto che le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte solo con modalità a distanza, quindi via telematica.

Nuovo Dpcm scuola,quando sono permessi gli spostamenti fuori dal comune

Nelle aree arancioni, quelle considerate di media gravità, saranno permessi gli spostamenti necessari per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza. Lo stesso vale per il divieto di spostamento fuori dal proprio comune, consentito per motivi di studio, che saranno ancora consentiti. Nelle aree rosse invece sarà salvaguardata la possibilità di attività in presenza quando è necessario per l’uso dei laboratori o per i casi di studenti con disabilità.

Ma c’è un altro capitolo delicato nel nuovo Dpcm, che di fatto sospende tutti i concorsi almeno fino al 3 dicembre. Quindi anche quello straordinario della scuola che dovrebbe sancire l’assunzione a tempo indeterminato di 32mila docenti. Sono supplenti che nelle ultikme settimane hanno cominciato a svolgere le prime prove in tutta Italia. Circa il 60% dei candidati che sono in tutto 36mila. Anche loro dovranno aspettare tempi migliori.