Nuovo Dpcm Italia: coprifuoco dalle 22. divieto di spostamenti tra le regioni ad alto rischio e tutti i negizi che rimarranno chiusi

In attesa delle parole e soprattutto della firma di Giuseppe Conte, circola già una bozza del nuovo Dpcm Italia che chiarisce alcuno punti caldi a cominciare dal coprifuoco. Sarà vietato ciroclare dalle 22 di sera alle 5 del mattino se non èper spostamenti dettati da certificate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. In pratica torna di moda l’autocertificazione che abbiamo conoasciuto bene in primavera.

Le misure saranno applicate dal 5 novembre (qiundi la firma potrebbe arrivare domani) e valide fino al 3 dicembre 2020. Molte riguardano le zone considerate a rischio, quelle che ricadono negli scwnari 3 e 4, quello di massima allerta. Qui sarà vietato ogni spostamento in entrata e uscita dai territori. Anclora da stabilire se il provvedimento sarà valido per tutta la regione interessate o solo per alcune zone. Ogni settimana ci sarà una rivalutaziomne della situazione per promuovere o reytricedere ogni singolo territorio e rimodulare i provvedimenti.

Il testo prevede anche lo stop anche alle attività dei negozi e mercati in quelle regioni, province e comuni considerati a massimo rischio. La sola eccezione sarà per le attività di vendita di generi alimentari mentre si fermeranno bar e ongi locale di ristorazione, salvo la consegna a domicilio dell’asporto, permesso fino alle 22.

Scuola, trasporti e smart working: tutti i provvedimenti del nuovo Dpcm Italia

Capitolo scuola: didattca a distanza per tutti gli studenti dei licei italiani, ma nelle regioni considerate a rischio vale anche per la seconda e la terza media. Al momento invece dovrebbero continuare ad andare in aula i bambini delle scuole materne, delle elementari e delle medie almeno sino alla Prima.

Nel nuovo Dpcm previsto anche che a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale sia garantito un riempimento non superiore al 50 per cento. Farà eccezione però il trasporto scolastico espressamente dedicato

Per sgravare i trasporti, previsto un incentivo allo smart working nella Pubblica amministrazione e nel settore privato, con ingressi differenziati del personale. La bozza contiene anche una forte raccomandazione di utilizzare il lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati.

Infine stop ai concorsi previsto già dal governo nella prima bozza del Dpcm del 24 ottobre scorso e poi stoppato dalle Regioni. Infine si fermeranno di nuovo le navi da crociera. Le ultime a poter partire sono quelle che hanno in programma di salpare entro l’8 novembre prossimo.