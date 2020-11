Meteo, in arrivo una debole perturbazione: calo delle temperature

L’alta pressione degli scorsi giorni sta facendo spazio alla prima perturbazione del mese di novembre: in arrivo piogge e calo di temperature

L’alta pressione abbandona il nostro paese in favore dell’inserimento della prima perturbazione del mese di novembre, la quale inizierà a lambire le regioni del Nord che verso la fine della giornata di oggi potrebbero essere colpite da piogge. Cielo generalmente nuvoloso anche sulle regioni tirreniche, con schiarite solo su Venezia e Lazio. Possibile pioviggine anche tra Liguria ed alta Toscana. Cielo prevalentemente sereno sul resto d’Italia. Temperature in lieve calo.

Per la giornata di domani atteso bel tempo all’estremo Sud, mentre sul resto d’Italia le nuvole la faranno da padrone e saranno più insistenti al Nord, in Toscana, Umbria e Marche. Attesa deboli piogge su Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Da giovedì tornerà a salire la pressione atmosferica che vedrà un nuovo miglioramento delle condizioni meteo ed un aumento delle temperature. Da lì, tutta la seconda parte della settimana sarà all’insegna dell’assenza di perturbazioni.

Aosta 10/16

Torino 13/15

Milano 13/16

Trento 10/17

Bolzano 5/18

Venezia 13/15

Trieste 13/15

Genova 16/17

Bologna 11/16

Firenze 13/17

Ancona 13/18

Perugia 12/15

Roma 15/18

L’Aquila 7/16

Perugia 13/18

Campobasso 7/15

Napoli 15/19

Bari 12/20

Potenza 7/15

Catanzaro 10/19

Palermo 15/20

Cagliari 14/20

✅ Il bollettino di criticità e allerta per domani, #3novembre, è VERDE per rischio idraulico, rischio idrogeologico e rischio temporali (ma ricorda che non è possibile escludere fenomeni localizzati!)

ℹ️ Il colore Verde indica assenza di fenomeni previsti e prevedibili pic.twitter.com/QP0Q13MC4b

— Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) November 2, 2020