GameStop avrebbe avviato un concorso riservato soltanto ad alcuni dipendenti su TikTok. Chi vincerà potrà ricevere ore extra di lavoro.

GameStop è una delle catene più importanti per quanto concerne i videogames. Parliamo di un marchio veramente importante, che è presente in tantissimi Paesi del mondo. E che in questo momento, però, sta vivendo un motivo di flessione, dovuta all’inevitabile chiusura dei negozi fisici qua e là per l’emergenza legata al Covid-19. Probabilmente per aumentare la produttività dei negozi che in questo momento sono aperti, in vista anche dell’imminente Black Friday, la catena americana ha dato inizio ad un concorso. Il primo manager di negozio che vincerà la sfida, che prevede di postare una danza sul proprio account TikTok, saranno premiati. Tuttavia è la natura dei premi che sta facendo discutere e anche parecchio le persone sui social network e sulle piattaforme come Reddit.

GameStop, concorso per i dipendenti: tra i premi 10 ore di lavoro extra

Il concorso che GameStop avrebbe avviato prevede che soltanto i manager dei negozi partecipino, con una danza postata su TikTok. I premi sono riservati soltanto al vincitore, che avrà un sacco di beni materiali. Come si legge su un forum, infatti, vincerà un Echo 8, un Echo Auto, 100 dollari in una VISA. Fin qui nulla di particolare. Tuttavia, tra i premi che vengono riportati sul blog, ci sono anche 10 ore di lavoro extra da dare ai dipendenti. In questo modo, quindi, un manager non solo vincerà oggetti e denaro per se stesso, ma potrà anche far lavorare di più i propri dipendenti. Si parla certamente di ore di lavoro retribuite, ma è comunque un premio molto strano, che sta suscitando tanta indignazione su social.

