Elezioni USA 2020, pronta la Maratona Mentana: dove seguirle in diretta a partire dalle ore 21 di martedì sera, fino all’esito conclusivo

Dopo tanta attesa finalmente ci siamo. Questa sera, a partire dalle ore 21, tutti gli occhi saranno puntati sui risultati delle urne americane per sancire chi sarà il 46simo presidente degli Stati Uniti d’America. Il ruolo politico più importante a livello mondiale verrà assegnato come al solito con l’attribuzione proporzionale di punti ai vari Stati della federazione. Il repubblicano Donald Trump, attualmente in carica, e il democratico Joe Biden, sostenuto da Barack Obama, sono sul filo di lana e daranno vita ad una battaglia elettorale molto tirata. I quattro Stati chiave, Arizona, Florida, Pennsylvania e Wisconsin, decreteranno chi sarà il vincitore. Attualmente i sondaggi danno leggermente favorito Biden, ma come avvenuto anche nel 2016, molti sostenitori di Trump non comunicano il proprio voto in modo veritiero. Non sono quindi esclusi dei colpi di scena proprio all’ultimo minuto.

Elezioni USA 2020, pronta la Maratona Mentana: tutti i canali per seguire la diretta Tv

La sfida tra Biden e Trump sarà come sempre coperta mediaticamente per intero anche sulla Tv italiana. A partire dalle ore 23, ad esempio, ci si potrà sintonizzare su Sky Tg24 per non perdersi nemmeno un minuto fino alla proclamazione. E’ prevista una maratona non stop fino alle 20 di mercoledì sera, con la presenza di ospiti illustri quali i direttori Maurizio Molinari (La Repubblica), Massimo Giannini (La Stampa) e Giuseppe De Bellis (Sky Tg24). Oltre al contributo dei corrispondenti dall’America, dall’Europa e dall’Asia. C’è chiaramente la possibilità di seguire il tutto, oltre che sul canale 50 del digitale terrestre, anche tramite App su Sky Go o in streaming su NowTV e Tim Vision.

La vera maratona però è quella condotta da Enrico Mentana su La7. Il direttore non mancherà anche in questa occasione, partendo al termine della puntata “DiMartedì” di Floris e proseguendo per tutta la notte. In studio con lui ci sarà anche Marco Damilano (l’Espresso) e molti altri ospiti.

Dalle 23.30 anche la Rai seguirà in diretta l’evento con lo speciale di “Porta a Porta”, condotto da Bruno Vespa e con la partecipazione di Monica Maggioni. Durante la notte poi si proseguirà con la copertura integrale su RaiNews24 (canale 48 del digitale terrestre).

