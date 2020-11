Covid-19, Crisanti: “Dati alterati dalle Regioni per evitare il lockdown”. Il noto virologo sostiene che le realtà locali sarebbero propense ad alterare i dati per non finire in zona rossa

Il Governo sta decidendo in queste ore sul nuovo Dpcm che dovrà sancire un’ulteriore stretta delle misure di contenimento del virus. Tra stasera e domani dovrebbe essere firmato il decreto e dovrebbe parlarne come di consueto il premier Conte in conferenza stampa. Si va verso un coprifuoco nazionale alle ore 21 (massimo 22) e l’istituzione di tre macro-aree: zona rossa, zona arancione e zona verde. Nella prima sarà vietato spostarsi fuori dal propria Regione se non per motivi di massima urgenza. Anche alcune attività lavorative subiranno una chiusura anticipata (ore 18) e restrizioni nel week end. Il tutto dovrebbe andare avanti per circa un mese, nel tentativo di abbattere la curva dei contagi e “salvare” il periodo natalizio.

Proprio per questo ogni Regione vorrebbe evitare di finire in zona rossa, vedendo pesantemente compromesso il proprio livello economico. Un timore che secondo Andrea Crisanti, potrebbe addirittura portare ad un’alterazione dei numeri sui contagi.

Il professore di microbiologia all’Università di Padova ha dichiarato in una recente intervista: “Spero che il governo nei prossimi giorni spieghi bene il provvedimento che non mi sembra troppo chiaro”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Nuovo Dpcm, Conte: “Quadro generale critico, ci saranno 3 aree di rischio” – VIDEO

Covid-19, Crisanti: “Le Regioni potrebbero alterare i dati per non finire in zona rossa”

Proprio il relazione ai dati sui contagi Crisanti nutre delle profonde perplessità.

“Se un presidente regionale pensa di misurare il proprio successo politico evitando le chiusure, allora potrebbe addirittura arrivare ad ‘aggiustare i dati’ per non finire in zona rossa. Ad esempio basta non ricoverare al momento giusto e mandare a casa persone che sono borderline”.

Poi un passaggio anche sulla didattica a distanza per tutte le classi delle scuole superiori.

“La formazione da casa aumenta le differenziazioni sociali. E’ chiaro però che aprendo le scuole come abbiamo fatto, senza educare i ragazzi all’uso della mascherina e senza adeguare i mezzi pubblici, il risultato non può che essere disastroso“.

Per quanto riguarda le fasce dei più giovani: “I bambini dai 4 ai 10 anni si infettano poco hanno rischi minori. Direi quindi che si può mantenere attiva la didattica in presenza per elementari e medie“.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, il cardinale Bassetti in gravi condizioni: è in terapia intensiva