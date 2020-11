Covid-19, Carlo Conti: “Nessun peggioramento, sono solo i sintomi” 

Carlo Conti rassicura tutti dopo le ultime notizie circolate. Positivo al Covid-19, il conduttore televisivo ha voluto tranquillizzare tutti i suoi fans.

Nessun peggioramento da Covid-19 per Carlo Conti, risultato positivo sei giorni fa. A rassicurare tutti ci ha pensato lo stesso conduttore televisivo. Dopo le notizie di un peggioramento a causa di un suo messaggio social frainteso, il 59enne di Firenze e il suo staff hanno emesso una nota ufficiale per rassicurare tutti sugli sviluppi della malattia.

Carlo Conti, aggiornamento sulle condizioni

Segnalato inizialmente come asintomatico, il noto volto televisivo ha successivamente avvertito dei problemi come indicato su Instagram: “Ora i sintomi ci cono tutti (e anche troppi!!) questo Covid è una brutta bestia . Ma tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente. Sto già meglio!”, ha riferito via Instagram mostrando una carineria dei figli.

Potrebbe interessarti anche —-> Alessandro Cattelan positivo al Covid-19: gli scenari per X Factor

Ma era stato proprio questo post ad agitare le acque in rete facendo scattare un allarmismo generale. Ed è su questo che Conti ha deciso di intervenire per stemperare la tensione. “Nessun tono allarmistico, nessun peggioramento, ma soltanto il decorso di chi ha a che fare con un virus subdolo”, evidenzia infatti nella nota successiva. In sintesi: non c’è nulla da temere. Al netto di un’infezione che avrebbe volentieri evitato, è tutto ok.

Conti, da fenomeno televisivo qual è, ha anche condotto il suo programma direttamente da casa. “Tale e quale show”, infatti, ha visto la sua mediazione direttamente da collegamento video in compagnia di Giorgio Panariello invece presente sul posto. “Sto bene, il virus mi ha colpito ma sono asintomatico. Non voglio fare il supereroe, ma voglio dare una speranza a tutte le persone che hanno scoperto di essere asintomatiche”, ha riferito in diretta.

Leggi anche —-> Ansia Maradona, dovrà operarsi al cervello: il motivo