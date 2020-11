Uno studio condotto da alcuni ricercatori statunitensi ha rivelato che è possibile scoprire la positività al coronavirus grazie al suono della tosse di un paziente. Il test è risultato affidabile anche con persone asintomatiche.

Negli Stati Uniti è stato sviluppato un algoritmo che riesce a identificare le persone che hanno contratto il coronavirus dal suono che emettono quando tossiscono. Nei test, quest’ultima scoperta, ha raggiunto un affidabilità del 98,5℅. Le prove sono state condotte su persone positive con sintomi e asintomatiche e in quest’ultimo caso l’affidabilità del test ha raggiunto il 100%.

Dopo questa scoperta, i ricercatori vorrebbero che lo Stato americano gli conceda un’approvazione normativa per svilupparla in un’app. Data l’affidabilità del test, qualora dovesse essere lanciata l’applicazione, qualsiasi persona potrebbe utilizzarla e in qualche modo evitare di effettuare il tampone con lievi sintomi che possono essere dell’influenza stagionale o propri del Covid.

Coronavirus, positivi identificati grazie al suono della tosse

I ricercatori hanno detto che la differenza nel suono di una tosse asintomatica di un paziente Covid non poteva essere captata dall’orecchio umano. Per ottemperare a questa mancanza ecco Test Pool, l’algoritmo di intelligenza artificiale ideato presso il laboratorio del Massachusetts Institute of Technology.

Lo scienziato del Massachusetts Institute of Technology, Brian Subirana, che ha pubblicato sull’IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology questa scoperta, ha affermato che “il suono della tosse di uno che ha contratto il coronavirus, anche se asintomatico, è abbastanza evidente”.

