L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di un numero che continua preoccupare il Bel Paese.

In Italia i contagi da coronavirus continuano ad aumentare e a destare preoccupazioni. Nonostante le restrizioni del DPCM del 18 ottobre, emanato dal Premier Giuseppe Conte in seguito all’aumento a dismisura di casi dal 4 ottobre ad oggi, la curva epidemica continua a crescere. I casi sono aumentati a dismisura e oggi le positività al coronavirus sono di poco superiori ai 28mila casi. Numeri questi, che continuano a creare panico nel Bel Paese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Covid-19, Ordine medici: “Seconda ondata può essere uno tsunami”

Coronavirus, bollettino 3 novembre : 28.244 contagi e 353 morti

Nella giornata di ieri si erano registrati 22.253 casi di nuove positività, mentre oggi, come si evince dall’ultimo bollettino del 3 novembre, in Italia il numero di contagiati sale a 28.244 positivi su 182.287 tamponi effettuati. Il numero di decessi registrati è di 353, mentre il numero di guariti è di 6258. Il numero di persone in terapia intensiva sale a 203 mentre il numero di ricoveri a 1274.

• 28.244 contagiati

• 353 morti

• 6258 guariti

+203 terapie intensive | +1274 ricoveri

182.287 tamponi

Tasso di positività: 15,5% (-0,9%)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> È morta la moglie di Guido Crepax: aveva ispirato la “Valentina” dei suoi fumetti