Champions League, Real Madrid-Inter 3-2: tabellino, voti e highlights

Terza giornata della fase a gironi di Champions League. Allo stadio Alfredo di Stéfano il Real Madrid batte l’Inter di Conte per 3-2

Terza gara della fase a gironi di Champions League terminata anche per l’Inter di Antonio Conte che è stata battuta dal Real Madrid per 3-2 nello stadio Alfredo di Stéfano. Attualmente i rossoneri occupano l’ultima posizione del Girone B con soltanto due punti dopo i due pareggi con Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk. Anche il Real Madrid non stava andando benissimo in questa fase, ma si è ripresa contro l’Inter.

Una partita molto movimentata partita con ritmi molto rapidi, erroraccio a centrocampo di Hakimi che fa segnare Benzema in contropiede: a nulla è servita l’uscita di Handanovic. Soltanto otto minuti dopo il raddoppio di Sergio Ramos: le squadre vanno negli spogliatoi sul 2-1 con gol di Lautaro Martinez per i nerazzurri ed un’ammonizione per Vidal. Al rientro dagli spogliatoi l’animo è molto più caldo: ammoniti in successione Mendy, Brozovic e Valverde in soli 15′. Al 68′ Perisic porta i nerazzurri al pareggio, ma Rodrygo spezza i sogni di Conte ed i suoi. Termina 3-2 il match al 94′.

Real Madrid-Inter: tutti i voti, il tabellino e gli highlights

REAL MADRID (4-3-3): Courtois 6; Vazquez 7, Varane 7, Sergio Ramos 7.5, Mendy 7; Valverde 77, Casemiro 7, Kroos 7.5 (78′ Modric 6.5); Asensio 7(64′ Rodrygo 7), Benzema 7.5, Hazard 7 (64′ Vinicius 7). Allenatore: Zinedine Zidane.

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6; D’Ambrosio 6, de Vrij 6, Bastoni 6; Hakimi 5.5, Brozovic 6.5, Vidal 6 (87′ Nainggolan), Young 6; Barella 7 (78′ Gagliardini 6.5); Lautaro 8.5, Perisic 7.5 (78′ Sanchez 6.5). Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Clément Turpin

Assistenti: Nicolas Danos, Cyril Gringore

Quarto Uomo: Frank Schneider

VAR: François Letexier

Assistente VAR: Jérôme Brisard

TABELLINO: 25′ Benzema (R), 33′ Sergio Ramos (R), 35′ L. Martinez (I), 68′ Perisic (I), 80′ Rodrygo (R)

