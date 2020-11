Calciomercato Juventus, Dybala vicino al Real Madrid: maxi scambio in vista con le “Merengue”, che potrebbe accontentare la volontà di Andrea Pirlo di alzare il livello del centrocampo

In casa Juventus si continua a pensare al mercato. Il campionato e la Champions sono appena all’inizio ma la programmazione è sempre viva. Fabio Paratici e Pavel Nedved sono alla ricerca di profili giusti per alzare il livello qualitativo della squadra. Andrea Pirlo sta affrontando qualche problema nel creare un centrocampo tecnico e assortito, mentre davanti gode di abbondanza. Contro lo Spezia si è rivisto Cristiano Ronaldo, nemmeno minimamente intaccato dallo stop per il Covid. Doppietta nei minuti finali e forma già quasi ottimale. Anche Alvaro Morata continua a segnare (sempre sul filo del fuorigioco) e si sta ritagliando un ruolo sempre più importante. Chi ancora fatica a rientrare in questo computo è Paulo Dybala. L’argentino è stato schierato nelle ultime tre sfide, tra Italia e Europa, senza mai entusiasmare. La condizione atletica non può essere al top dopo tre mesi di assenza e per assimilare il gioco del nuovo allenatore c’è ancora bisogno di tempo. Tempo che potrebbe non esserci, causa calciomercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per gennaio

Calciomercato Juventus, Dybala verso il Real Madrid: pronto maxi scambio con Isco

Dybala è praticamente sul mercato già dallo scorso anno, visto il nodo ingaggio che continua a tenere banco. L’argentino ha il contratto in scadenza nel 2022 e vorrebbe prolungare con un sostanziale ritocco. Attualmente il secondo più pagato della rosa bianconera è De Light, con 11,5 milioni di euro l’anno, dietro all’inarrivabile Cristiano Ronaldo (31 milioni). Il numero 10 vorrebbe un sostanziale ritocco, per arrivare a percepire almeno la metà del fenomeno portoghese. Qui nasce la problematica che può risolversi solo con una cessione, qualora non arrivasse la firma a breve. Lo scorso anno era stato il Manchester United la società straniera più vicina a chiudere l’affare. Questa stagione invece sembra essere il Real Madrid a fare sul serio, potendo contare sul nome giusto per accontentare la “Vecchia Signora“: Isco. Il centrocampista spagnolo sarebbe utilissimo per alzare la qualità a centrocampo, potendo essere utilizzato nel ruolo di trequartista alle spalle delle punte. Come avvenuto con il Barça con Pjanic, si potrebbe creare una buona plusvalenza, in grado di accontentare entrambi i club. La Juventus vorrebbe anche un bonus da aggiungere al cartellino del talento “Blanco“, magari da poter utilizzare per acquistare anche un esterno sinistro. A breve sono attese importanti novità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, si avvicina una stella europea: che svolta