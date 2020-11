Calciomercato Inter, offerta monstre per Lautaro: le cifre dell’affare

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez potrebbe lasciare al termine della stagione. Un top club europeo è pronto a fare sul serio

La stagione dell’Inter è ormai entrata nel vivo, e questa sera c’è una partita di fondamentale importanza: il match di Champions League contro il Real Madrid. La squadra di Antonio Conte è chiamata a far bene e a dare una risposta importante, soprattutto visti gli ultimi risultati deludenti.

Intanto, qualcosa si sta muovendo anche al di fuori delle questioni campo. Il calciomercato dell’Inter rimane attivissimo, nonostante manchino ancora due mesi alla sessione invernale. Marotta sta già valutando i nomi giusti per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del suo tecnico, ma si valutano anche profili in uscita. Tra questi, c’è Lautaro Martinez. Il gioiellino argentino è tra i più ambiti in Europa, e un top club sembra pronto a fare sul serio.

Calciomercato Inter, offerta del Real Madrid per Lautaro: 50 milioni per 5 anni

La sfida di questa sera tra Inter e Real Madrid servirà ai Blancos anche per visionare da vicino le prestazioni dell’attaccante Lautaro Martinez. Il giocatore piace parecchio a Zinedine Zidane, e una trattativa potrebbe essere intavolata nei prossimi mesi. Intanto, dalla Spagna fanno sapere che ci sarebbero già stati contatti con l’entourage del giocatore. Nello specifico, Don Balon parla di un’offerta contrattuale da 10 milioni all’anno per 5 anni, arrivando ad un totale di 50 milioni di euro.

Si tratta di una proposta monstre, ben diversa da quella che i nerazzurri hanno proposto all’attaccante per rinnovare il suo contratto: 5 milioni di euro all’anno. Ora la palla passa all’ex attaccante del Racing Club che, qualora decidesse di accettare l’offerta dei Galacticos, costringerebbe l’Inter a trattare per la cessione a titolo definitivo.

