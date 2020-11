Burger King, l’annuncio a sorpresa: “Ordinate al McDonald’s”

Un annuncio inaspettato da parte della catena di fast food Burger King, per la prima volta favoreggia le sue rivali

La crisi da Covid-19 ha inevitabilmente colpito tutti, anche le catene più forti, stabili e note. La prova schiacciante è la catena di fast food nata nel 1954, Burger King, che con una nota sul proprio profilo ufficiale favoreggia la consumazione presso altre catene rivali. “Non avremmo mai immaginato di dirlo”, comincia così il Tweet con cui chiedono ai propri clienti di consumare altrove per far girare l’economia ed aiutare gli altri.

In Inghilterra è stato annunciato il lockdown che, purtroppo, porterà un ulteriore danno economico. È proprio dalla sede britannica del Burger King che arriva la campagna pubblicitaria che invita i clienti a consumare presso altre catene di fast food.

Burger King: “Ordinate al McDonald’s”, l’annuncio a sorpresa del fast food

We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6 — Burger King (@BurgerKingUK) November 2, 2020

“Non avremmo mai immaginato di dovervelo chiedere”, comincia l’annuncio via Twitter di Burger King. “Esattamente come non avremmo mai immaginato di incoraggiarvi ad ordinare da KFC, Subway, Domino’s Pizza, Pizza Hut, Five Guys, Greggs, Taco Bell, Papa John’s, Leon o qualsiasi altro ristorante indipendente, sono troppo numerosi per elencarli tutti. In breve, da qualsiasi catena sorella, veloce o meno veloce”.

Poi arriva la spiegazione del motivo per cui hanno deciso di favoreggiare le catene concorrenti. “Non avremmo mai pensato di chiedervelo, ma per centinaia di lavoratori c’è bisogno del vostro supporto. Quindi, se volete aiutare, ordinate deliziosi pasti a domicilio, asporto o drive-in. Prendere un Whopper è sempre meglio, ma anche un Big Mac non è una cattiva idea“.