Atalanta-Liverpool 0-5: highlights, voti e tabellino della partita a Bergamo per la 3^ giornata di Champions League

Atalanta-Liverpool 0-5: una lezione di calcio e una sola squadra in campo. Punizione pesante, ma assolutamente meritata ché gli inglesi hanno fatto la partita e i bergamaschi sono rimasti a guardare con la sola eccezione di Duvan Zapata.

Troppo brutta l’Atalanta per essere vera, ma la squadra di Gasperini è in rottura prolungata da diverse settimane anche se deve recuperare alcuni elementi importanti. Intanto però ogmi volta che il Liverpool ha affondato, ha fatto anche male. Diogo Jota l’ha sbloccata con un bello scavetto e ha raddoppiuato già nel primo tempo.

Giusto ad inizio ripresa in contropiede Salah ha chiuso i conti e fatto calare il sipario. C’è stato soazio ancora per la rete di Manè e per le tripletta personale di Jota. Sull’altra fronte molto poco se non due clamorose occasioni per Zapata. Sulla prima, palo clamoroso e sulla seconda ha salvato bene Allison. Di compromesso non c’è nulla ma per arrivare davanti all’Ajax servirà giocare in un altro modo. Da Atalanta, in fondo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala verso il Real Madrid: pronto maxi scambio

Atalanta-Liverpool 0-5: highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 16′, 33′ e 54′ Jota, 47′ Salah, 49′ Mané



ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello 5.5; Toloi 5, Palomino 4, Djimsiti 5; Hateboer 5.5 (81′ Depaoli sv), Freuler 6, Pasalic 5 (63′ Malinovskyi 6), Mojica 5.5 (81′ Ruggeri 6); A. Gomez 5 (81′ Lammers sv); Muriel 5 (53′ Pessina), Zapata 6.5. All. Gasperini 4

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 6.5; Alexander-Arnold 7 (82′ N. Williams sv), R. Williams 6, J. Gomez 6, Robertson 6.5 (65′ Milner 6); Wijnaldum 6 (82′ Tsimikas sv), Henderson 6.5 (65′ Keita 6), Jones 6; Salah 7, Jota 8 (65′ Firmino 6), Mané 6.5. All. Klopp 8

NOTE: ammoniti Jones (L), Wijnaldum (L), Klopp (L)

<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Atalanta-Liverpool >>>