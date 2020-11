Ansia Maradona, dovrà operarsi al cervello: il motivo 

Maradona dovrà operarsi al cervello: annuncio choc dall’Argentina.

Diego Armando Maradona dovrà essere operato alla testa: l’annuncio arriva dall’Argentina. Secondo quanto infatti riferiscono i media albiceleste, il Pibe de oro, attualmente ricoverato in ospedale, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico a causa di un ematoma subdurale individuato da un esame strumentale effettuato in queste ore.

Le condizioni del fuoriclasse argentino, che ha compiuto 60 anni proprio venerdì scorso, non sarebbero gravi e Diego non sarebbe in pericolo di vita. C’è tuttavia grossa ansia in patria per quanto dovrà affrontare. Anche perché, al netto di tutto, si registra uno stato psicologico piuttosto depressivo da parte dell’idolo dei napoletani. Il leggendario numero 10, infatti, non vuole mangiare e appare parecchio triste da circa una settimana. Sono già tantissimi i messaggi in rete affinché, dopo tantissime battaglie per la vita, non molli proprio ora.

Seguono a breve ulteriori aggiornamenti.