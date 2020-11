Alessandro Cattelan positivo al Covid-19: gli scenari per X Factor

Alessandro Cattelan positivo al Covid-19, il noto presentatore televisivo e showman ha preso la malattia di Wuhan in queste ore.

Anche Alessandro Cattelan, conduttore di ‘X Factor’ su Sky, è risultato positivo al Covid-19. A svelarlo è stato lo stesso 40enne piemontese attraverso il proprio profilo Instagram. “Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato”, svela l’apprezzato volto televisivo.

Alessandro Cattelan positivo al Covid-19: l’annuncio

Tuttavia, malgrado la serietà del tema, Cattelan non manca mai del suo classico umorismo. Continua infatti così il messaggio diffuso in rete: “Ludovica (Suaer, sua moglie dal 2014, ndr) mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!”. Per prassi, infatti, ora dovrà restare in isolamento considerando che fortunatamente non ha sintomi.

Per quanto riguarda invece il noto programma musicale, questo non è a rischio e il live di giovedì 5 novembre si svolgerà regolarmente. Secondo quanto infatti rivela Adnkronos, l’emittente televisiva si era già preparata in caso di un’eventuale positività nel team. Gli scenari ora sono due: o la conduzione di Cattelan in stila Carlo Conti come accaduto la scorsa settimana a ‘Tale e Quale Show’, oppure la sostituzione temporanea.

In caso di staffetta, sarebbero diversi i nomi al vaglio dalla produzione. Come svela sempre l’agenzia di stampa, i profili caldi sono in particolare quelli di Ludovica Comello, conduttrice di ‘Italia’s Got Talent’, di Daniela Collu, icona di ‘Hot Factor’, del noto volto Enrico Papi e di Alessio Viola, presentatore di ‘Ogni Mattina’. Il verdetto giungerà nelle prossime ore.

