WhatsApp, nuova truffa da 250 euro: come riconoscerla

Attenti alla nuova truffa che gira su WhatsApp: buoni sconto da 250 euro possono essere fatali per gli utenti

WhatsApp è l’applicazione di messagistica più utilizzata in Italia ed in questi giorni avrà di certo un incremento. Con il lockdown alle porte, utilizzare una via di comunicazione del genere, così veloce ed utile, proverà ad arginare la mancanza di amici e parenti. Esattamente come accaduto durante la prima ondata, tra marzo ed aprile, anche questa volta WhatsApp ci terrà in costante contatto con le persone a cui teniamo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Sony, Playstation 4 supportata fino al 2022: poi sarà obsoleta

Proprio per l’abuso che ne faremo in queste prossime settimane, è bene fare attenzione e sapere come utilizzarlo. Neanche WhatsApp è escluso da tentate truffe o phishing e saperle riconoscere prima, per non inciampare in spiacevoli situazioni poi, è una cosa da imparare e trasmettere alle persone a noi più care.

WhatsApp, la truffa dei 250 euro di buono

Negli ultimi giorni sta girando un messaggio su WhatsApp che è una palese truffa. Ciò non toglie che questo messaggio possa arrivare nei prossimi giorni e riconoscerlo, sapere che fare, è importante per evitare spiacevoli situazioni. All’interno di essi ci sono modalità per accedere a coupon di grandi marchi: MediaWorld, Amazon, Expert, Conad, Esselunga o Carrefour. Nel messaggio vengono promessi fino a 250 euro compilando un modulo online.

LEGGI ANCHE > > > Apple, nella scatola di iPhone 12 un curioso dettaglio – VIDEO

Per primo: chi regalerebbe 250 euro di coupon senza aver neppure fatto un acquisto? In genere, quando accade, le grandi catene avvisano con tante pubblicità di questa speciale promozione. Se non ne avete sentito parlare in TV, radio, sui giornali o sul web, allora dovrebbe cominciare a puzzarvi un po’. Oltretutto, mai fidarsi di chi vi chiede di compilare qualcosa online, in questo modo catturano i vostri dati sensibili. Le catene su WhatsApp sono frequenti e molto note, saperle riconoscere è fondamentale, per il resto vi basterà soltanto ignorare o eliminare il messaggio ricevuto.