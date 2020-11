Vienna, spari in una Sinagoga: almeno una persona è morta

Vienna, spari in una Sinagoga: si teme attentato terroristico. La polizia austriaca si è precipitata sul posto accertando la morta di una persona e la presenza di alcuni feriti

Ore di sgomento a Vienna dove poco fa è avvenuta una sparatoria all’interno della Sinagoga. I filmati pubblicati sui social media hanno mostrato persone che fuggivano dal luogo di culto, con il rumore dei colpi in sottofondo. La polizia è accorsa sul posto per accertare gli accadimenti. Il ministero degli Interni austriaco ha detto che una persona è morta e diversi sono rimasti feriti in seguito a quello che si teme possa essere un attentato di matrice terroristica.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, il soggetto è ancora latitante.

La polizia di Vienna ha confermato l’incidente e ha transennato la zona introno alla Sinagoga per non far avvicinare nessuno.

“Attualmente si stanno raccogliendo circostanze più precise. Non appena avremo maggiori dettagli, lo scoprirete qui”, fanno sapere tramite il proprio profilo Twitter.