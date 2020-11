PlayStation, da Sekiro a RDR2: sconti fino all’80% sullo Store

Nuova iniziativa su PlayStation. A pochi giorni dal lancio della PS5, sulla old gen arrivano una serie di sconti fino all’80%

Gli appassionati di videogiochi e console non stanno più nella pelle. Ancora pochissimi giorni, e finalmente la nuova PlayStation 5 sarà ufficialmente lanciata sul mercato. La next gen è pronta a stupire ancora tutti, con una serie di novità in arrivo e titoli che rasenteranno sempre di più la perfezione.

Intanto, però, Sony non si è certo dimenticata della tanto fortunata PlayStation 4, che ancora per molto continuerà ad essere utilizzata da tutti coloro che non passeranno subito alla generazione successiva. Proprio in questo senso, il colosso giapponese ha pensato ad una serie di nuove offerte e sconti a tempo limitato, con videogiochi scontati anche dell’80% rispetto al prezzo di listino.

PlayStation, nuovi sconti fino all’80%: le migliori offerte

Sono tantissimi i titoli che Sony ha deciso di mettere in sconto fino al 21 novembre su PlayStation 4. Tra i tanti, c’è Sekiro: Shadows Die Twice a soli 45,49 euro (invece che 69,99 euro). Spazio anche a Red Dead Redemption 2, capolavoro Rockstar Games in vendita a 29,39 euro. Per tutti gli appassionati dei videogiochi a quattro ruote, poi, c’è Project Cars 2 in sconto dell’86%: 9,99 euro al posto di 69,99 euro. È da poco uscito Mafia II: Definitive Edition, e già ci sono le prime offerte: 34,99 euro invece che 69,99 euro.

Per chi ancora non ha avuto la possibilità di giocarlo, l’intramontabile GTA V è ora acquistabile a 24,59 euro con incluse alcune esclusive per la modalità online. Al 70% di sconto c’è anche Battlefield 5, riproposto a soli 14,99 euro. Infine, un grande classico come Metal Gear Solid V: The Definitive Experience è disponibile a soli 3,99 euro. Per tutte le altre offerte, c’è la lista ufficiale direttamente su PlayStation Store.

