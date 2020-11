Nuovo Dpcm, Conte: “Quadro generale critico, ci saranno 3 aree di rischio”

Nuovo Dpcm, intervento del premier Conte alla Camera: ecco le parole in diretta del presidente del Consiglio.

In Italia l’emergenza Covid-19 sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti e, proprio per questo motivo, è pronto un nuovo Dpcm che contiene proprio le nuove misure per provare a limitare i danni. In tal senso, è appena iniziato l’intervento del premier Giuseppe Conte alla Camera. Ecco le sue parole: “Il virus corre a gran velocità e anche nel nostro paese la situazione sta peggiorando col trascorrere dei giorni. Il quadro generale è davvero critico“.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Nuovo Dpcm, dalle zone rosse a nuove chiusure: cosa cambierà

Nuovo Dpcm, le parole del premier Conte

Conte, poi, continua: “Negli ospedali si registra un preoccupante affollamento ed è fondamentale alleggerire immediatamente la pressione dei pronto soccorsi. L’evoluzione della pandemia è preoccupante e andiamo verso uno scenario di tipo 4. Stiamo lavorando per aumentare lo screening della popolazione italiana e l’obiettivo è quello di arrivare a 350 mila test al giorno. 15 regioni italiane rischiano seriamente di superare le soglie critiche delle terapie intensive nel prossimo mese e, dunque, siamo costretti ad attuare nuove misure contenitive. Il prossimo Dpcm individuerà 3 aree con altrettanti scenari di rischio. I centri commerciali saranno chiusi nel weekend, al pari di musei e mostre. Ci saranno limiti alla circolazione in tarda serata, mentre si prevede la didattica a distanza per le scuole di secondo grado. Saranno limitati gli spostamenti tra le varie Regioni. La priorità di tutti è la difesa umana della salute“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Nuovo Dpcm Italia: Conte in Parlamento e poi lockdown