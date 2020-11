Morto Padre Bartolomeo Sorge: gesuita, teologo e politologo. Fu protagonista della “Primavera di Palermo” oltre a dirigere per anni la rivista Civiltà Cattolica

Si è spento quest’oggi, all’età di 91 anni, Padre Bartolomeo Sorge, una delle figure cattoliche più importanti e riconosciute del nostro Paese. E’ stato un gesuita, teologo e politologo, dedicandosi per anni alla dottrina sociale della Chiesa. Ha diretto per diversi anni la rivista Civiltà Cattolica, oltre a condurre l’Istituto di formazione politica “Pedro Arrupe“. Lo si ricorda anche per essere stato uno dei principali protagonisti della “Primavera di Palermo”, un movimento politico e sociale, tra la metà degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, che portò in auge la figura di Leoluca Orlando.

A ricordarlo su Twitter ci ha pensato anche Pierluigi Castagnetti, ex esponente della Democrazia Cristiana.

“Ci ha lasciato un altro protagonista della cultura italiana. Un grande formatore di cattolici democratici, un rinnovatore coraggioso della Chiesa Italiana“.

Morto Padre Bartolomeo Sorge: fu protagonista della “Primavera di Palermo”

Nato a Rio Marina (Isola d’Elba) il 25 ottobre 1929, Bartolomeo Sorge è entrato nella Compagnia di Gesù nel 1946. Dopo aver ricoperto inizialmente il ruolo di redattore presso Civiltà Cristiana, ne divenne direttore a partire dal 1973, mantenendo il comando fino al 1985.

Dopo aver ricoperto anche il ruolo di direttore dell’Istituto Arrupe di Palermo, nel 1997 si trasferì a Milano per seguire prima “Aggiornamenti Sociali” e, dal 1999 al 2005, il mensile Popoli. Padre Bartolomeo Sorge ha scritto diverse opere significative nell’ambito dell’impegno cristiano in politica e sulla dottrina della Chiesa.

Alla sua dedizione e intuizione si deve la riuscita della “Primavera di Palermo” che modificò la realtà siciliana a metà degli anni ’80. Una risposta forte da parte dei cittadini alla realtà mafiosa di quegli anni che donò al capoluogo isolano un nuovo lustro sociale e politico. A lui fu strettamente legata la discesa in campo di Leoluca Orlando, storico sindaco palermitano.

