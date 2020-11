Honor, via al nuovo programma che offre uno stage retribuito: i dettagli

Honor ha lanciato il programma Stand Out with HONOR con il quale vuole offrire uno stage retribuito a giovani creativi: i dettagli dell’iniziativa

Honor ha lanciato il programma Stand Out with Honor con il quale vuole dare una possibilità a giovani meritevoli di conseguire uno stage retribuito di 4 settimane presso l’agenzia Grey in Inghilterra ed in Germania. Bisogna però partecipare a delle sfide creative che, inoltre, danno anche la possibilità di vincere un MagicBook.

L’azienda ha anche collaborato con Affinity, società di software grafici, per per realizzare video-tutorial che possano aiutare gli studenti a compilare curriculum più accattivanti. A questa iniziativa hanno partecipato molti artisti come Scott Balmer, Peter Greenwood e David Daniels, che hanno offerto molti spunti interessanti.

LEGGI ANCHE—> WhatsApp, nuova truffa da 250 euro: come riconoscerla

Honor, come partecipare al programma ed entrare a far parte del team

Con il programma di Honor, molti giovani possono apprendere dai leader aziendali e dimostrare di avere ciò che serve per entrare nel team e fare lo stage. Per coloro che vogliono partecipare al programma ed ottenere una possibilità, bisognerà presentare un prodotto creativo che esprima la propria personalità entro il prossimo 11 novembre sul sito ufficiale (clicca qui). I partecipanti, comunque, potrebbero anche vincere un HONOR MagicBook Pro o lo smartwatch Watch ES.

George Zhao, presidente dell’azienda, ha spiegato: “Il 2020 è un anno pieno di incertezze e per chi è appena uscito dall’università la competizione per i posti di lavoro è più dura che mai. Attraverso il nostro programma creativo Stand Out with HONOR con Affinity e Grey, vogliamo aiutare i giovani a sfruttare al massimo la propria creatività e a utilizzare strumenti tecnologici come la serie HONOR MagicBook per ottenere un vantaggio, aiutandoli a distinguersi dalla massa e a fare una prima impressione vincente”.

LEGGI ANCHE—> Apple, nella scatola di iPhone 12 un curioso dettaglio – VIDEO