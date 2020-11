Gigi Proietti in condizioni gravi, tutti gli aggiornamenti

Gigi Proietti in condizioni gravi, ricoverato da un paio di settimane in una clinica romana per problemi cardiaci. Oggi, 2 novembre, compie 80 anni

Sono ore di appresnione per Gigi Proietti. Il popolarissimo attore romano che oggi, 2 novembre, compie 80 anni, è infatti ricoverato da un paio di settimane in una nota clinica romana, E secondo ‘Il Tempo’ le sue condizioni nelle ultime ore si sarebbero agggravate tanto da far temere per la sua vita.

Nuovi problemi cardiaci, dopo quelli che Proietti aveva già accusato una decina di anni fa. La famiglia (la moglie e le due figlie), ha mantenuto uno stretto riserbo sulle condizioni di salute dell’attore, ma nella tarda serata di ieri la notizia ha cominciato a circolare. Allora Gigi era riuscito a superare un problema di tachicardia tornando a lavorare sia in teatro che in televisione.

E quasi un segno del destino, uno dei suoi ultimi lavori di successo è stata la fiction ‘Una pallottola nel cuore su Rai 1. Quest’anno invece ha girato ‘Io sono Babbo Natale’ al fianco di un altro amatissimo attore romano, Marco Giallini. La notizia del suo ricovero in poco sta facendo il giro del web e sono già moltissimi i messaggi di solidarietà e di speranza per una soluzione felice della malattia.