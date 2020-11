Gigi Proietti: camera ardente e funerale, l’omaggio di Roma

Gigi Proietti: decise le date per la camera ardente e per il funerale che sarà celebrato in Piazza del Popolo. La sua città lo omaggia

La morte di Gigi Proietti è arrivata come ospite indesiderato in una Roma alle prese come tutta Italia con il contenumeto del Covid-19. ma la città lo celebrerà nel giusto mlodo e ha cominciato a farlo già questa sera in attesa dei funerali che saranno celebrati gioverdì 5 novembre.

Dalle 19 sia sul Colosseo che sulla facciata del Campidoglio campeggia un’immagine del grande artista scomparso oggi a 80 anni. Il volto di Gigi Proietti sorridente e due sole parole che significano tutto, “Ci mancherai”. Un primo omaggio decido dalla città e dalla sindaca Raggi in attesa di tutto il resto che arriverà queesta dettimana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Addio a Gigi Proietti, oggi avrebbe compiuto 80 anni

Gigi Proietti, decisa la data dei funerali ma ci anche altre iniziative in vista

Mercoledì 4 sarà allestita la camera ardente in Campidoglio mentre il giormno successivo è in programma il funerale all’interno della chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo. Al momento non è ancora stato stabilito se e quando pubblico potrà assistere alla cerimonia, alla luce delle limitazioni attuali dovute al Coronavirus che potrebbero essere accentuate nelle prossime ore. Allo studio quindi c’è anche una possibile diretta televisiva sui canali Rai anche perché è possibile che la famigflia dedica di far celebrare la ceriminia in forma strettamente privata.

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha già annunciato che per il giorno del funerale sarà proclamato il lutto cittadino e le foto di Proietti campeggeranno su Colosseo e Campidoglio almeno fino a giovedì.

Ma ci sono altre iniziative in atto. Su tutte la proposta avanzata da Carlo Verdone e da Tullio Solenghi, che con Gigi Proietti hanno lavoraro ma soprattutto lo aveva no come amico. Entrambi hanno proposto di intitolaergli lo storico Teatrio Brancaccia di Roma, del quale è stato anche direttore artistico in passato.