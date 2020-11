Diletta Leotta, spunta la Foto che sconvolge il web: com’è possibile?

Diletta Leotta, spunta la Foto che sconvolge il web: fan sorpresi e dettaglio che invita tutto il popolo maschile a riflettere. La bellissima catanese è sempre più affascinante come mostrano i suoi scatti sui principali social network.

Diletta Leotta continua ad avere un grandissimo successo su Instagram, dove i suoi follower sono al momento addirittura 7,1 milioni. La bellissima conduttrice di DAZN è reduce dalla trasferta di Udine, dove nel weekend ha commentato l’anticipo di mezzogiorno di Serie A tra i padroni di casa e il Milan. E proprio in occasione della sfida tra bianconeri e rossoneri, è accaduto qualcosa di curioso che ha lasciato tutti a bocca aperta. La Leotta ha infatti pubblicato uno scatto all’interno della ‘Dacia Arena’, che la ritrae con uno splendido vestito marrone e con la mascherina. Una mise sobria che, però, ha permesso alla catanese di ‘totalizzare’ la bellezza di 542 mila like.

Diletta Leotta, lo scatto che ha sconvolto tutti

542 mila like, dunque, per una Foto tutto sommato “normale” rispetto a scatti ben più provocanti della conduttrice siciliana. Se torniamo indietro di qualche giorno, ad esempio, possiamo soffermarci su tre foto in particolare che hanno riscosso un successo inferiore rispetto a quello della foto di Udine. La prima ritrae la Leotta con una fantastica camicia da notte e ha totalizzato appena 476 mila like, la seconda mette in mostra il suo incredibile lato A e conta 474 mila like e la terza, invece, 507 mila like nonostante un vestitino cortissimo e scollato. Tre foto che, dunque, almeno sulla carta avrebbero dovuto avere maggiore risonanza rispetto allo scatto di Udine, ma che alla fine hanno riscosso un successo inferiore. Ecco le 3 Foto in questione:

