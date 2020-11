Covid, direttore Oms in isolamento: ha avuto contatti con positivo

Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, è in isolamneto dopo aver avuto contatti con una persona positiva al Covid-19.

Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, è in auto isolamento. A dare la notizia è lo stesso capo dell’Oms, che dopo essere stato a contatto con un positivo di Covid-19, ha deciso per la quarantena. Ghebreyesus ha annunciato la notizia sul proprio profilo Twitter.

Infatti nel tweet possiamo leggere: “Sono stato identificato come persona a contatto con un positivo da Covid-19. Sto bene e non ho sintomi, ma ho deciso di andare in quarantena nei prossimi giorni, in linea con i protocolli dell’Oms, e lavorerò da casa“.

Una notizia che ha sconvolto l’Organizzazione Mondiale della Sanità, con il direttore generale che con il suo tweet è riuscito a dare un grande esempio di responsabilità auto-imponendosi la quarantena e ricordando a tutti che è importante rispettare le norme di sicurezza per fermare il virus.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020