Il Covid-19 ha spinto la vendita dei tablet in tutto il mondo, con l’epidemia il settore ha registrato un netto +25%.

Il Covid-19 ha cambiato in modo impensabile il nostro stile di vita, affliggendo e mutando ogni nostra più piccola abitudine. Il contatto con gli altri è diventato pericoloso e da evitare, sempre più spesso ci viene detto che è meglio non uscire di casa. Le scuole sono chiuse, i locali hanno degli orari, la mascherina sempre in faccia. La nostra vita, per proteggerci, si è proiettate sempre di più online, con tutto quello che abbiamo sempre fatto che ora deve avvenire proprio tramite internet, da casa nostro. Il telelavoro ha subito un incremento netto, così come i servizi di intrattenimento e gli e-commerce. Un altro settore che è cresciuto in seguito alla pandemia è però quello dei tablet. Le persone sono tornate ad apprezzare la dimensione degli schermi e la batteria che questo genere di dispositivi vanta.

Covid-19, tablet in netto aumento negli ultimi mesi: i dati

Grazie alle loro dimensioni importanti e ai loro schermi più definiti, i tablet sono tornati ad essere una scelta importante e sempre più diffusa. Perfetti per i più giovani che devono fare la didattica a distanza ma anche per chi vuole guardare Netflix ed Amazon Prime Video senza usare la tv, i tablet stanno aumentando. In questo preciso momento, riporta Ansa, il numero di tablet venduti al mondo nel terzo trimestre del 2020. Parliamo di un netto aumento del 25% rispetto al resto dell’anno, un’impennata improvvisa che spiega il momento difficile e le nuove esigenze degli italiani durante la pandemia di Covid-19. Apple resta ancora la primo posto, confermandosi come il marchio di tablet preferito in Italia, riporta Ansa.

