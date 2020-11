Coronavirus, vaccino napoletano: arriva entro l’estate

Coronavirus, vaccino napoletano: il dotto Ascierto garantisce che gli studi stanno andando avanti e c’è già una data per la sua produzione

Il vaccino contro il Coronavirus di AstraZeneca e quello di Moderna sono arrivati alla fase 3 e presto potrebbero essere pronti. Ma in silenzio c’è un altro progetto di studio che sta progredendo ed è tutto italiano. Ne ha parlato oggi il dottor Paolo Ascierto, ricercatore e oncologo dell’Istituto tumori ‘Pascale’ di Napoli intervistato da ‘Il Mattino’.

Il vaccino napoletano anti Covid-19 arriverà, probabilmente entro la prossima estate perché gli studi cominciati lo scorso marzo stanno andando avanti e ora siamo uin una fase cruciale. Quella dei primi test sui pazientie e per questi nella seconda metà del 2021 potrebbe essere pronto.

La prima conferma era arrivata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Adesso ci sono anche le paroe del dottor Ascierto vhr sta sefguendo il progetto finanziato dall’azienda italiana Takis. “A marzo abbiamo avviato lo studio sul vaccino anti-Covid che verrà sperimentato nella fase 1, oltre che al Pascale, anche allo Spallanzani di Roma e all’università Bicocca di Milano”.

Coronavirus, vaccino napoletano: pronte le fasi con volontari umani

Per ora è stata portata a termine la sperimentazione sugli animali, ma fondamentale sarà quella sull’uomo. Un centinaio di volontari e dopo i primi tre mesi di test potramnno essere valutati sia i dosaggi che gli eventuali effetti collaterali prodotti. se tutto andrà secondo programmi, a quel punto partirà la seconda fase. Ancora 100 pazienti con i quali saranno verificate tossicità e dosaggi. Altri tre mesi e finalmente la terza fase, quella decisiva prima del lancio. Ecco perché comunaque la produzione non potrebbe partire prima della prossima estate.

Da esperto, il dottor Ascierto però ha anche sottolineato la fase delicata che sta vivendo ora l’Italia e la Campania in particolare. “Su 227 posti di terapia intensiva, 170 sono già occupati e di 1.500 posti in degenza normale, ne abbiamo 1.416 occupati. Se aumentano i contagi, in proporzione statistica avremo più pazienti sintomatici che avranno bisogno di ricovero. E una catena”.

Quindi l’unica soluzione può essere il lockdown? In primavera l’Italia lo ha sperimentato e ha funzionato, in fondo come sottoliena lo specialista è stato così anche in Cina. Ma l’Italia non può permetterselo e quasindi quello può diventare il rimedio estremo, non l’unico a cui pensare.