Coronavirus, la proposta di Salvini: “Fasce orarie per gli over 70”. Il leader della Lega vorrebbe introdurre un canale specifico per i più anziani sia per l’uso dei mezzi pubblici che per fare la spesa o i tamponi

Continua il dibattito politico in Italia per cercare una soluzione alla pesante seconda ondata di Covid che sta colpendo l’Europa intera. Il Governo Conte è chiamato a trovare un giusto equilibrio tra l’emergenza sanitaria e il necessario sostentamento economico. Un duplice aspetto che spesso non procede di pari passo e sta portando anche a pesanti critiche da parte di alcuni cittadini. Le piazze di Napoli, Roma e Milano, sono montate in proteste anche rumorose negli ultimi giorni. Degli aspetti di cui tenere conto dopo aver emanato l’ultimo Dpcm. L’opposizione è stata chiamata in ballo nel prendere le decisioni imminenti che attendono il Paese. Il lockdown è ormai inevitabile, ma potrebbe essere più soft di quanto ipotizzato. Oltra alla divisione delle “Zone Rosse” da Nord a Sud, sarà fondamentale tenere in vita le attività produttive. Il tutto con l’obiettivo di salvare il periodo natalizio.

Coronavirus, la proposta di Salvini: “Riservare orari speciali per gli over 70”

Sulla scia di quanto sostenuto anche da alcuni studiosi americani, Matteo Salvini ha lanciato una proposta per salvaguardare la parte della popolazione più a rischio, ovvero gli anziani. L’idea è quella delle fasce orarie per gli over 70 per svolgere determinate operazioni, come la spesa, i tamponi, o l’uso dei mezzi pubblici.

“Dobbiamo aiutarli a restare in sicurezza senza chiudere dentro casa 60 milioni di italiani. I nostri genitori e i nostri nonni sono un patrimonio non del passato ma del presente e del futuro. Io vi inviterei, colleghi del governo, a ricordarvi degli anziani e dei nonni non solo quando vi serve politicamente“.

