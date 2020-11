Coronavirus, Ordine Medici Milano: “Chiediamo lockdown immediato”

Coronavirus, il presidente dell’Ordine dei Medici di Milano Roberto Rossi ha chiesto il lockdown immediato per la città

Preoccupa sempre di più l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri sono in continuo aumento, e nelle prossime ore è previsto un nuovo Dpcm con regole ancor più stringenti per tentare di migliorare la situazione e tornare alla vita di sempre. Tra le regioni più colpite della Penisola, c’è sicuramente la Lombardia, con Milano grande protagonista.

A tal proposito, ha parlato il presidente dell’Ordine dei Medici della città Roberto Carlo Rossi, chiedendo misure ancor più severe per il capoluogo lombardo. “La situazione nelle nostre strutture ospedaliere è diventata insostenibile, così come nella medicina del territorio. Bisogna subito intervenire con un lockdown immediato ed efficace” le sue parole: “Purtroppo, per i grandi problemi non esistono piccoli problemi. Non si può giocare a scaricare su altri ruoli e responsabilità: servono interventi drastici“.

Coronavirus, Ordine dei Medici: “Lockdown subito, avanzeremo richiesta”

Un lockdown immediato a Milano per fermare quanto prima l’emergenza Coronavirus in Lombardia. È quanto ha chiesto il presidente dell’Ordine dei Medici della città Roberto Carlo Rossi. L’esperto ha fornito un quadro generale nella situazione attuale all’interno delle varie strutture ospedaliere. “Bisogna agire subito e in maniera drastica. Servono soluzioni immediate, soprattutto per tutelare quei medici che ancora oggi sono in prima linea a lavorare e lottare per salvare vite” ha spiegato: “Non ci sono le attrezzature e i materiali necessari per svolgere il lavoro in sicurezza“.

Infine, a conclusione del suo discorso il presidente Roberto Rossi ha rivelato che presto potrebbe arrivare la richiesta ufficiale da parte dell’Ordine dei Medici al governo. “Chiederemo provvedimenti restrittivi immediati, anche un lockdown a Milano. La decisione e ferma e unanime da parte di tutto il Consiglio milanese dell’Ordine“.

