Quattro mamme ricercatrici dell’Università Statale di Milano, hanno messo a punto un nuovo test salivare per i più piccoli. Un’alternativa al tampone rino faringeo.

È arrivata un’alternativa al classico tampone rino faringeo per i più piccoli. Si tratta di un tampone salivare molecolare messo a punto da quattro ricercatrici dell’Università Statale di Milano, che nella vita privata sono anche mamme. Si tratta di Elisa Borghi, Valentina Massa, Daniela Carmagnola e Claudia Dellavia.

Il nuovo test messo a punto dalle quattro ricercatrici dell’Università statale di Milano, che complessivamente sono mamme di undici bambini, si basa su un protocollo dell’Università di Yale disponibile in open science.

Questa scoperta mostra una altissima affidabilità ed è decisamente meno fastidioso del tampone naso-faringeo in quanto richiede semplicemente la raccolta di un campione di saliva attraverso un piccolo rullo di cotone sotto la lingua.

Coronavirus, nuovo tampone salivare per bambini

Il test messo a punto da quattro ricercatrici dell’Università Statale di Milano, presenta la stessa affidabilità del test naso-faringeo. Sembra essere molto efficace nell’identificare i soggetti con alta carica virale in saliva ma non solo. Attraverso questa invenzione si può anche scoprire quando un paziente è pre-sintomatico o asintomatico. Inoltre è eseguibile da chiunque anche a casa.

A parlare di questo nuovo test è il professore di pediatria e preside della facoltà di medicina e chirurgia dell’Università Statale di Milano, Gianvincenzo Zuccotti il spiega che “si tratta di un test veloce, facile e che potrebbe essere messo a disposizione dei pediatri di famiglia per diagnosticare, in maniera non invasiva, l’infezione da coronavirus almeno tra i bambini di 3-6 anni”.

