Coronavirus, la Francia segna un altro record: 52mila casi in 24 ore. Il triste primato ha portato il computo totale a 1.466.433 positivi dall’inizio della pandemia

La nuova ondata di coronavirus non ha ancora raggiunto il suo picco massimo in Europa. Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un rialzo generalizzato dei contagi a macchia di leopardo, coinvolgendo diversi Paesi. L’Italia oggi è tornata a far registrare “solo” 22.253 positivi, su un totale di 215.688 tamponi giornalieri. Il Belgio e la Repubblica Ceca hanno la percentuale di infezioni più alta rispetto al totale della popolazione, mentre il picco massimo spetta alla Francia. Oggi secondo i dati diffusi dal ministero della Salute transalpino, i contagi sono stati 52.518, con un totale di 416 decessi (contro i 233 in Italia). Il bilancio totale è così salito a quota 1.466.433 casi e 37.435 vittime dall’inizio della pandemia. Parigi è corsa ai ripari introducendo da questa settimana il lockdown e la chiusura della maggior parte della attività. Molti cittadini infatti sono “scappati” nel week end per raggiungere le campagna limitrofe.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, bollettino del 2 novembre: 22253 contagiati e 233 decessi

Coronavirus, la Gran Bretagna scende sotto quota 20mila positivi

In leggera controtendenza, invece, i dati provenienti dalla Gran Bretagna. Per diversi giorni (soprattutto nella prima ondata) era stata tra i Paesi con percentuali più alte, mentre nelle ultime 24 ore le infezioni sono nuovamente scese sotto le 20mila unità. Il governo britannico ha diramato il bollettino odierno indicando 18.950 casi su un totale di 270 mila test effettuati. Sono 136 le morti quotidiane e anche i ricoveri in terapia intensiva sono stabili rispetto ai giorni precedenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, Merkel: “Eventi del genere si verificano una volta ogni secolo”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus nel mondo, Fauci attacca Trump: Francia conferma chiusure