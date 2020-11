Calciomercato Inter, una stella del club ai saluti: può partire a gennaio

Calciomercato Inter, una stella del club verso l’addio. Il giocatore non si è mai inserito negli schemi di Conte, e può lasciare a gennaio

Si infiamma il calciomercato dell’Inter, nonostante manchino ancora due mesi alla sessione invernale. La squadra allenata da Antonio Conte sta facendo parecchia fatica ad ingranare, e i risultati ne sono la riprova. Sabato contro il Parma il pareggio è arrivato solo all’ultimo minuto, troppo poco per una squadra costruita per vincere lo scudetto.

Proprio per questo motivo, Marotta sta già studiando un piano per rinforzare ulteriormente la squadra e renderla competitiva su tutti i fronti. Prima di passare agli acquisti, però, la dirigenza nerazzurra vuole vendere per fare cassa. Tra i tanti nomi sulla lista dei partenti, ce n’è uno in particolare che sembra pronto a partire: Christian Eriksen.

Calciomercato Inter, Eriksen verso il PSG: cessione a gennaio

Christian Eriksen e l’Inter sono sempre più vicini al divorzio. La notizia ha dell’incredibile, visto che solo un anno fa si parlava di un colpo di livello internazionale. Il danese ex Tottenham non ha mai convinto pienamente e non rientra più nei piani tattici del tecnico Antonio Conte. Perso e spesso spaesato, guadagna 9 milioni di euro all’anno: troppi per un giocatore che alterna il campo alla panchina. Per questo motivo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, già a gennaio il trequartista è pronto a lasciare.

Su di lui, al momento, ci sono PSG, Bayer Leverkusen ed Hertha Berlino. Il club favorito rimane comunque quello parigino, che sembrerebbe essere pronto a carte false pur di portare in Francia il gioiello ex Tottenham. Il presidente dell’Inter Zhang è stato chiaro: Eriksen partirà solo a titolo definitivo. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, ma il suo futuro pare essere sempre più segnato.

