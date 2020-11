Bonus bici e monopattini, via al click day il 3 novembre: come richiederlo

Da domani, martedì 3 novembre, sarà online la piattaforma buonomobilita.it attraverso la quale richiedere il bonus bici e monopattino

Dopo mesi e mesi contornati da rinvii e ritardi, il bonus bici sarà operativo da domani 3 novembre sulla piattaforma buonomobilita.it. L’iter è composto da due fasi: la prima è il rimborso delle spese sostenute tra il 4 maggio ed il 2 novembre del 2020, la seconda invece prevede un buono spesa digitale per chi non ha effettuato ancora acquisti. I beneficiari, poi, potranno generarlo sull’app del Ministero dell’Ambiente. Per poter effettuare queste procedure è obbligatoria l’attivazione dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Bonus bici e monopattini, i dettagli per fare richiesta

Per il rimborso è necessario scannerizzare il documento di acquisto intestato a proprio nome, che sia fattura o scontrino ‘parlante’, convertirlo attraverso il pc in un documento formato pdf e fornire le proprie coordinate bancarie sulle quali verrà accreditata la somma.

Per chi non ha fatto ancora acquisti, servirà generare il bonus attraverso l’applicazione web del Ministero dell’Ambiente che provvederà a generare un voucher dalla durata di 30 giorni, valido per le spese da effettuare tassativamente entro 31 dicembre 2020 ed utilizzabile negli oltre duemila punti vendita sul territorio nazionale che si sono già registrati sulla piattaforma digitale resa loro disponibile dallo stesso Ministero.

Ricordiamo che a poter usufruire dell’incentivo, fino ad esaurimento fondi, sono i cittadini che hanno compiuto maggior età con residenza nei capoluoghi di regione, in quelli di provincia, in quelli delle città metropolitane e nei comuni con popolazione sopra i 50 mila abitanti.

