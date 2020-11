Due amici aprono il peggior Airbnb del mondo, di cosa si tratta

Due amici, un po’ per gioco, decidono di allestire il peggior ‘Airbnb’ del mondo ma il risultato è stato del tutto assurdo

Quella che ci giunge dalla Gran Bretagna è solo l’ultima di tante storie strampalate che arrivano da tutto il mondo. Due amici hanno deciso di allestire il peggior Airbnb del mondo, mettendo un letto matrimoniale sopra il prato di un campo a nord di Londra. Rhys Simmons e Jamie Kamaz, influencer che gestiscono il canale Passion Squad su Youtube, sono i protagonisti della vicenda.

“Ci siamo riuniti per creare il peggior Airbnb mai visto”, queste le loro parole. “Abbiamo raccolto un sacco di oggetti – continuano – che abbiamo trovato su Facebook gratuitamente per mettere insieme una terribile esperienza Airbnb”.

Fin qui nulla di eclatante, ma la storia ha preso una piaga assurda quando il b&b ha iniziato a riscuotere un reale ed ampio interesse da parte dei turisti.

L’Airbnb peggiore del mondo diventa il “più fortunato”

Quella che voleva essere una parodia dei Null Hotel svizzeri, alberghi di lusso senza tetto né pareti, si è ritrovata ad essere una struttura dall’enorme richiesta.

“Non eravamo soddisfatti del prezzo dell’ultimo soggiorno su Airbnb e per questo abbiamo voluto assumerci la responsabilità di crearne uno nostro”. Per questo, continuano, “abbiamo voluto creare il peggiore mai visto” ma “il risultato è stato davvero assurdo”.

Infatti vi è stata “una quantità folle di richieste di soggiorno è qualcosa che non dimenticheremo mai. Non si sa mai, potremmo dover aprire questa cosa per affari a tempo pieno”.

