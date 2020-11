Whatsapp, messaggi effimeri in arrivo. La piattaforma ha annunciato una novità che cambierà per sempre le chat.

Whatsapp è una delle piattaforme più utilizzate al mondo e per questo ogni suo aggiornamento cambia la vita di tantissime persone. Parliamo infatti di un’app tra le più scaricate di sempre, che ha avuto una nuova giovinezza dopo l’acquisizione da parte di Mark Zuckerberg. Parliamo infatti di una trattativa che non solo ha mosso milioni e milioni di dollari, ma anche dato un’ulteriore spinta ad una delle app che erano allora già le più amate ed usate, con un sorpasso su Viber incredibile. Ora l’app ha annunciato una novità molto importante, che certamente cambierà per sempre il modo di utilizzo del vostro dispositivo e soprattutto la gestione delle chat che avete con le altre persone. Parliamo infatti dei cosiddetti messaggi effimeri, un nuovo modo per catalogare le vostre conversazioni con gli altri.

LEGGI ANCHE —> Whatsapp, numeri impensabili: quanti messaggi ci scambiamo al giorno

Whatsapp, messaggi effimeri annunciati: come cambiano le chat

Sempre più spesso le persone chattano davvero tanto su Whatsapp, scambiando immagini, video e soprattutto tante, tantissime righe di testo. Per evitare che l’applicazione continui a pesare in modo importante sulla RAM e sulla batteria dei vostri dispositivi, nonché sui server della società stessa, è stata presa una decisione importante. Da ora in poi ogni messaggio che riceverete o manderete sarà un messaggio effimero. Ciò significa che dopo 7 giorni il messaggio in questione sarà automaticamente cancellato, riporta Wabetainfo. Se non vorrete che il messaggio si cancelli, dovrete selezionarlo manualmente e poi impedire di leggerlo come messaggio effimero. In questo modo non avrete problemi e quanto inviato resterà memorizzato nella vostra conversazione. L’aggiornamento arriverà nelle prossime settimane, vi consigliamo quindi di iniziare a pensare ai messaggi importanti che non volete che vengano ritenuti messaggi effimeri e quindi cancellati in futuro.

LEGGI ANCHE —> Apple perde causa da 502 milioni di euro contro VirnetX