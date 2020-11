Terremoto nell’Egeo, salgono a 51 le vittime: il bilancio 

Terremoto nell’Egeo, sale drammaticamente il numero totale di morti dopo la scossa di venerdì scorso. Superata quota 50 vittime e sono enormi anche i dati relativi a persone ferite e sfollate dopo i molteplici crolli.

Terremoto nell’Egeo, sale terribilmente il numero delle vittime dopo il sisma di venerdì scorso. Come infatti riferisce la Protezione Civile turca, sono al momento 51 i deceduti certificati per il terribile movimento tellurico di magnitudo 7.0 tra la Turchia e la Grecia. E’ stato soprattutto il territorio turco ad essere stato devastato dall’evento, sia come crolli totali degli edifici sia come decessi considerando che 49 si registrano in terra turca.

Terremoto nell’Egeo, il nuovo aggiornamento

Grave anche il numero di feriti e sfollati. Come infatti riferisce l’Afad, sono al momento 804 le persone che hanno necessitato di cure mediche. 200 di queste sono ancora ricoverate presso le varie strutture cliniche in attesa del via libera medico. Molte altre, invece, hanno dormito per la seconda notte all’aperto usufruendo delle quasi 2.000 tende fornite dal governo.

La calamità naturale si è registrata venerdì mattina attorno alle 12.50 italiane, a circa 17 chilometri dalla provincia occidentale di Smirne. Il tremore è stato così potente tanto da essere avvertito anche ad Atene e Istanbul. I crolli, tuttavia, si sono concentrati soprattutto in due distretti: Bayrakil e Bornova, dove sono venuti giù più di dieci edifici.

