Un giornale tedesco afferma che in Serie A molti club non sanno come pagare gli stipendi di Giugno a due settimane dalla scadenza.

L’allarme è stato lanciato nella giornata di oggi dal quotidiano tedesco FrankFurter Allgemeine Zeitung. Nel campionato italiano, diversi club non hanno ancora corrisposto ai giocatori lo stipendio relativo al mese di Giugno, anche se va precisato che la data di scadenza per il pagamento è lontana due settimane. Il problema però, è che il giornale tedesco sostiene che quindici club su venti, al momento non sanno dove reperire le risorse per questa spesa. Un modo come un’altro per dire che esiste la possibilità che alcune squadre di Serie A si siano ritrovate senza nemmeno i soldi per pagare gli stipendi. D’altronde, che l’emergenza sanitaria ed economica innescata da questo pandemia avesse colpito pesantemente il mondo del calcio lo sapevamo.

Seria A, la pandemia ha causato oltre 600 milioni di euro di danni

Entro la fine dell’anno si stima che il danno prodotto a questo settore, sia di oltre seicento milioni di euro, anche se il dato realmente drammatico riguarda il deprezzamento del valore di mercato di tutti i calciatori della Serie A, che ha registrato una diminuzione complessiva di circa un miliardo e mezzo di euro. Ed è per questo che la Lega di Serie A e la Figc, almeno secondo quanto riferisce il giornale “Il Corriere dello Sport”, sono al lavoro per trovare una soluzione comune utile ad affrontare questa difficilissima situazione. Sembra che siano due al momento le ipotesi di cui si sta discutendo. La prima riguarda la possibilità di far slittare ulteriormente le mensilità della scorsa stagione. La seconda è più complessa, e prevede una sorta di pace fiscale da concordare con il governo, che permetterebbe ai club di pagare soltanto lo stipendio netto dei calciatori senza le tasse da corrispondere all’erario.

