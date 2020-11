Nella foto non è altro che una bambina, ma oggi è un’attrice super e una delle donne più affascinanti del pianeta. Scopriamo di chi si tratta.

La bambina nella foto oggi è una donna di successo. Sin da piccola coltivava la sua passione, la recitazione, ma nessuno avrebbe mai osato pensare che potesse arrivare a tagliare simili traguardi. Nella sua carriera costellata da tantissimi riconoscimenti, è riuscita a diventare la più amata e la più desiderata dal pubblico maschile.

Potrebbe essere difficile risalire alla sua identità basandosi semplicemente sulla foto in evidenza, ma con qualche suggerimento in più capire di chi si tratta sarà un gioco da ragazzi.

È famosa oltre che per le sue capacità di recitazione, anche per il suo fisico mozzafiato e bellezza disarmante. La più bella attrice italiana che, nonostante non sia più una ragazzina, ha conservato intatta la sua sensualità.

Oggi è un’attrice super e la più affascinante del pianeta: la riconoscete?

La bambina in foto è nata a Città di Castello, in provincia di Perugia, il 30 settembre 1964. Dopo essersi diplomata al Liceo Classico, comincia a lavorare come modella per pagarsi gli studi universitari, che poi abbandona nel 1988 per trasferirsi a Milano e dedicarsi completamente alla moda e alla recitazione.

Dal 1990 ha una relazione di circa sei anni con l’attore italiano Nicola Farron, ma la loro unione dura fino a quando sul set del film L’appartamento, l’attrice conosce l’esordiente attore francese Vincent Cassel. I due si sposano il 3 agosto 1999 a Montecarlo e dal loro matrimonio nascono due figlie. Nel 2013 i due si lasciano a causa dei tradimenti di lui. Avete capito di chi si tratta? La protagonista di oggi è la bellissima Monica Bellucci.

