Juventus-Napoli, fissata l’udienza per il ricorso azzurro: la data

Fissata l’udienza per il ricorso del Napoli riguardo al match con la Juventus perso 3-0 a tavolino: la data

Fissata al 9 novembre prossimo la data dell’udienza per il ricorso del Napoli in merito al match perso 3-0 a tavolino contro la Juventus il 4 ottobre scorso. Gli azzurri, che hanno ricevuto anche un punto di penalizzazione in classifica, se dovessero veder riconosciute le proprie ragioni, potrebbero recuperare la partita. In tal caso, la data prevista è il 13 gennaio. In caso contrario, De Laurentiis potrà appellarsi in ultimo al Colleggio di Garanzia dello Sport, ultimo grado della giustizia sportiva. La Juventus ha fatto sapere che non si opporrà, qualunque sia la decisione.

Caso Juventus-Napoli in mano a Sandulli e Grassani

Il Giudice Sportivo, esaminata la documentazione ricevuta, ha riconosciuto la volontà del Napoli di non disputare la gara. Le prime mail ricevute dall’Asl non obbligavano la squadra a non partire e quindi era ancora in vigore l’applicazione del protocollo FIGC. Il club, al contrario, sostiene che il contenuto delle comunicazioni era interpretabile come un ordine a non partire per Torino.

A meno di ricusazioni da parte dei bianconeri, il CAS sarà presieduto da Piero Sandulli mentre il Napoli sarà difeso dall’avvocato Grassani.

