Furto in casa Fonseca: danno da 100 mila euro per l’allenatore

Furto in casa Fonseca: bruttissima sorpresa per il tecnico portoghese della Roma dopo l’ultimo impegno di Europa League. Bottino enorme per i ladri che portano via un valore totale di 100 mila euro.

Brutta sorpresa per Paulo Fonseca, allenatore della Roma, in questo nuovo finale di settimana. Come infatti riporta AdnKronos, il tecnico portoghese è stato derubato presso la propria abitazione nei giorni scorsi. Il furto è avvenuto nel suo appartamento a Monteverde, presumibilmente nella notte tra giovedì e venerdì, dove dei delinquenti hanno forzato una finestra dopo aver danneggiato la recinzione del giardino.

Furto in casa Fonseca

Il bottino è stato enorme, pari a circa 100 mila euro per il valore totale di tre rolex rubati al 47enne lusitano assente al momento del colpo. Questo sarebbe avvenuto nel raggio d’azione di Roma-Cska, gara di Europa League disputata questa settimana dai capitolini. Il mister, tuttavia, avrebbe scoperto quanto successo solo ieri pomeriggio.

Potrebbe interessarti anche —-> Calciomercato Juventus, addio a Dybala: pronto un super scambio

L’allenatore dovrà ora mettersi alle spalle il tutto e consolarsi magari con un successo importante stasera alle 18.00. Dopo il rocambolesco e polemico 3-3 di San Siro contro il Milan dello scorso weekend, ora nella capitale arrivano i viola di Giuseppe Iachini. La Roma, attualmente nona in classifica a quota 8 punti, è chiamata a un’accelerata per avvicinarsi alla zona Champions ed Europa League distante appena tre lunghezze.

Sarà 3-4-2-1 per i padroni di casa. Con Mirate tra i pali, il terzetto difensivo vedrà in linea Mancini, Smalling e Ibanez. Bruno Peres e Spinazzola agiranno invece sulle fasce, con Pellegrini e Veretout al centro con Pedro e Mkhitaryan in attacco a sostegno di Dzeko. Modulo a specchio per i toscani, con Dragowski in porta e Martinez Quarta, Milenkovic e Caceres per il reparto difensivo. In mediana spazio a Lirola, Amrabat, Castrovilli e Boraghi. In attacco agiranno Callejon e Ribery alle spalle di Kuame.

Leggi anche —-> Serie A, allarme dalla Germania: mancano i soldi