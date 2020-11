Formula 1, GP Imola: vince Lewis Hamilton, Leclerc quinto

Si è concluso il GP di Formula 1 in programma ad Imola. Vince ancora Hamilton, che regala il titolo costruttori alla Mercedes. Leclerc conclude quinto, male Vettel

Un altro grande weekend di gara si è appena concluso. Ad Imola si è corso il GP di Formula 1 dell’Emilia Romagna, e i piloti si sono dati battaglia sin dalle prime battute per conquistare più punti possibile. Nonostante la pole position conquistata ieri da Valtteri Bottas, domare un fenomeno come Lewis Hamilton non è cosa semplice. Il britannico vince ancora, e regala alla sua scuderia il titolo costruttori.

Secondo posto per il compagno in Mercedes, che ha concluso a +2″5 da Hamilton. Gradino più basso del podio per un grande Ricciardo, terzo con la sua Renault. Ha fatto il possibile Charles Leclerc con la sua Ferrari, concludendo al quinto posto dopo una gara iniziata in salita. Male l’altro ferrarista Sebastian Vettel, ormai quasi “abituato” a concludere fuori dalla top 10.

Formula 1, è festa per le Mercedes: settimo titolo di fila

La Mercedes continua a dominare in Formula 1. I suoi piloti sono stabilmente nelle prime posizioni in classifica, e la scuderia vola a punteggio praticamente pieno. Per il settimo anno consecutivo, i tedeschi hanno vinto il titolo Costruttori. Negli ultimi anni, la squadra guidata da Toto Wolff ha ottenuto 100 vittorie, 106 pole e ben 201 podi, numeri assolutamente da capogiro.

A 4 gare d’anticipo, quindi, il team tedesco mette i puntini sulle i e dimostra ancora una volta di essere una delle scuderie più dominanti nella storia della Formula 1. Grandi protagonisti, oltre ai due piloti Hamilton e Bottas, sono Toto Wolff e il direttore tecnico James Allison.

