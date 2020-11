FIFA 21, aggiornamento in arrivo: nuove collezioni su Volta Football

FIFA 21 si aggiorna ancora, e si concentra sulla modalità Volta Football. Sono in arrivo una serie di migliorie al servizio

Da ormai qualche settimana, FIFA 21 è finalmente arrivato sugli scaffali di tutto il mondo. Milioni di appassionati hanno già acquistato la loro copia del gioco, e si stanno dando battaglia altri players per vincere più partite possibili e costruire la squadra perfetta. Nonostante la modalità FUT sia la più apprezzata ed utilizzata, EA Sports continua a spingere anche su altro.

Da ormai qualche edizione, è presente all’interno del titolo anche una modalità che ricorda molto il vecchio Fifa Streets. Si chiama Volta Football, e permette di giocare con squadre da 5 membri direttamente sui campetti in strada, con la possibilità di fare acrobazie e skills varie, senza le tradizionali regole del calcio a 11. Proprio su questa modalità, la software house canadese ha deciso di rilasciare un nuovo update.

FIFA 21, nuove collezioni su Volta Football

Nuovi contenuti in arrivo per Volta Football, la modalità di FIFA 21 dedicata al calcio “da strada”. Per: “Accrescere ancor di più la cultura, la creatività e lo stile autentico di queste ambientazioni, abbiano dato ai fan nuovi modi per personalizzare l’esperienza di gioco” fa sapere EA Sports. Nello specifico, sono state aggiunte quattro nuove collezioni esclusive:

Collezione Nowhere FC

Collezione Adidas x Kakà

Collezione Real Madrid x Adidas

Collezione PARK Social Soccer

Si tratta perciò di una serie di gadget e look nuovi ed esclusivi, che renderanno il tutto ancor più unico e affascinante. Ne ha parlato il Co-Founder e CEO di PARK Sam Davy: “Noi creiamo pari opportunità attraverso l’amore universale per il calcio. Per ogni pallone acquistato, ne donerete uno ad un bambino bisognoso“.

