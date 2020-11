F1 Gp dell’Emilia Romagna, streaming gratis: dove vedere la gara

Tredicesimo appuntamento della stagione di F1, con il GP dell’Emilia Romagna: andiamo a vedere dove seguire l’evento in streaming gratis.

Alle 13:10 parte il tredicesimo Gran Premio della stagione F1, in Emilia Romagna. Un evento speciale causato dall’inedito calendario stilato per la stagione del Covid-19, infatti la Formula 1 torna a correre ad Imola dopo ben 15 anni.

A partire in prima fila ci saranno ancora le Mercedes, ma stavolta sarà il finlandese Valtteri Bottas ad occupare la prima casella in griglia, seguito dal campione Lewis Hamilton. La seconda fila si apre con il solito Max Verstappen, seguito dalla sorprendente Alpha Tauri di Pierre Gasly che partirà dalla quarta posizione.

La terza fila si apre con Daniel Ricciardo seguito da Alex Albon. Solamente settimo Charles Leclerc, deluso alla fine delle qualifiche, al suo fianco invece partirà un sorprendente Danil Kvyat. Chiudono la Top 10, la McLaren di Lando Norris seguito dal compagno di squadra, Carlos Sainz Jr. Altra delusione per Sebastian Vettel che partirà solamente 14esimo. Andiamo quindi a vedere dove seguire la gara in diretta ed in streaming.

F1 Gp dell’Emilia Romagna, streaming gratis: Sky o Dazn?

Alle 13:10 partirà il tredicesimo gran premio della stagione. Infatti andrà in scena la F1 con il Gp del Portogallo sul circuito di Imola per il gran premio dell’Emilia Romagna, andiamo a vedere dove seguirlo in streaming gratis ed in diretta TV. Come sempre la Formula 1 è in esclusiva su Sky Sport, che la trasmetterà sul canale dedicato Sky Sport Formula 1.

Per tutti gli appassionati abbonati a Sky sarà possibile seguire la gara anche su Sky Go, servizio streaming della pay-tv. Il servizio è disponibile per tutti i device mobili: laptop, smartphone e tablet. Per accedere basterà inserire le proprie credenziali e selezionare il canale dedicato.

Inoltre anche quest anno Sky offrirà la Formula 1 anche sulla piattaforma Now Tv, solitamente dedicata alle serie televisive. Tutti i nuovi clienti della piattaforma potranno usufruire di un mese di prova gratuito. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno il servizio streaming a 9,99€ al mese. Per usufruire del servizio basterà una connessione internet, visto che la piattaforma è disponibile per tutti i device mobili.

